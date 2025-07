Un posto al sole, trama 29 luglio 2025: Gennaro cerca in Okoro un capro espiatorio

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 29 luglio 2025

Michele prosegue con determinazione nel suo attacco a Gagliotti, il quale cercherà in Okoro un capro espiatorio per alleggerire il peso delle proprie responsabilità. Tuttavia, non è affatto certo che Okoro sia disposto ad accettare passivamente questo ruolo.

Nonostante le perplessità, Rosa alla fine deciderà di accettare la proposta di Giulia, ma questa scelta potrebbe aprire nuovi fronti di conflitto. Giornata complicata per Micaela, che, dopo un acceso confronto con Filippo, si troverà costretta a fare i conti con se stessa grazie all'intervento di Pasquale…