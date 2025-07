Viola come il mare 3: Rodrigo Guirao Diaz nuovo protagonista maschile

Il cast della terza stagione di Viola come il Mare si rinnova: dopo l’uscita di scena di Can Yaman, che ha deciso di non partecipare per dedicarsi al nuovo progetto (il reboot di Sandokan), la produzione punta su un volto internazionale per affiancare Francesca Chillemi. A interpretare il nuovo protagonista maschile sarà Rodrigo Guirao Diaz, attore argentino con un passato già legato alla televisione italiana.

Nato nel 1980, Guirao Diaz ha già avuto modo di farsi apprezzare dal pubblico italiano grazie a fiction come Terra Ribelle e La Certosa di Parma (entrambe andate in onda su Rai 1), ma ha al suo attivo anche serie più giovanili come Il Mondo di Patty e Violetta.

Il suo ingresso in Viola come il Mare, anticipato da Davide Maggio, rappresenta un passaggio di testimone significativo per la serie: l’uscita di Can Yaman apre la strada a una nuova fase narrativa, e l’arrivo di un attore dal profilo così definito potrebbe portare freschezza e rinnovato interesse tra gli spettatori. Seguici su Instagram.