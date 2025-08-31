Beautiful, anticipazioni 1 settembre 2025: Hope “possibilista” con Thomas…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 1° settembre 2025

R.J. (Joshua Hoffman) e Luna (Lisa Yamada) da una parte, Bill (Don Diamont) e Poppy (Romy Park) dall’altra: entrambe le coppie si riprendono dall’imbarazzante interruzione dei reciproci appuntamenti. L’editore manifesta a Poppy l’intenzione di continuare a frequentarla, per conoscere meglio sia lei che sua figlia.

Intanto Hope (Annika Noelle) dichiara a Thomas (Matthew Atkinson) di non poter ignorare il passato, ma anche di non volersi lasciare influenzare da esso: ha ancora fiducia in lui. Thomas accoglie con gioia il fatto che la Logan non voglia rompere con lui…