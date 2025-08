Beautiful in replica da domenica 3 agosto | Trama 2 agosto, ultima puntata stagionale

Come da tradizione, anche quest’anno Beautiful si prende una pausa in agosto per alcune settimane, in cui non assisteremo a puntate inedite ma solo a repliche. A partire da domenica 3 agosto, saranno infatti riproposti gli ultimi episodi andati in onda in questo periodo, in attesa di ripartire con le nuove puntate. Vediamo dunque la trama dell’ultima puntata di questa stagione, in onda sabato 2 agosto.

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 2 agosto 2025

Finn accetta di lasciarsi alle spalle le accuse mosse da Xander contro Thomas. Il medico ha capito quanto la propria diffidenza nei confronti del cognato faccia soffrire la moglie. Hope chiede del tempo a Thomas per elaborare le sue confessioni sulla morte di Emma Barber, ma gli promette che, nelle proprie valutazioni, non si dimenticherà dell'uomo che ora è diventato. Dopo che Brooke ha sorpreso lui e Luna in atteggiamenti di vicinanza, R.J. matura la decisione di non poter continuare a vivere a casa dei genitori e che dovrà cercare un posto tutto suo.