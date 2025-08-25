Beautiful, anticipazioni 26 agosto 2025: è guerra tra Li e Poppy

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 26 agosto 2025

Wyatt non ha rivelato a Bill i motivi della sua decisione di lasciare la città, sebbene appaia scoraggiato e bisognoso di un cambiamento di scenario. Il giovane si dimostra però molto incoraggiante e contento per l’interesse che il padre dimostra per Poppy Nozawa, con cui ebbe un breve flirt una sera ad un festival di venti anni prima.

Tra Li Finnegan e sua sorella Poppy esplode il confronto: la dottoressa accusa la parente di aver preso di mira Bill: è un uomo più grande e ricco, esattamente come piacciono a lei. Li ribadisce di non volere lei e Luna attorno ai Forrester, certa che anche la nipote abbia puntato R.J. per interesse. Finn comunica ad un felice Eric che potrà tornare a casa… Seguici su Instagram.