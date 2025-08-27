Beautiful, anticipazioni 28 agosto 2025: Bill e Poppy, un ballo lento e romantico!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 28 agosto 2025

Eric racconta a Ridge, Brooke, Donna e Carter l’esperienza di premorte vissuta dopo l’intervento: è certo di essere finito al di là, dove c’erano solo luce, pace e assenza di qualsiasi dolore. Inoltre ha visto Stephanie al suo fianco. Ridge chiede al padre se avrebbe preferito restare là e se lui non l’abbia deluso tradendo le sue istruzioni.

Intanto a Il Giardino, sotto gli occhi di Deacon e Sheila, Bill corteggia Poppy, coinvolgendola in un ballo lento e romantico di cui tutto il locale è testimone. Attenzione alle "caramelle naturali" che spesso Poppy assume… R.J. informa Luna di aver trovato un posto dove trasferirsi, non troppo distante da casa di Steffy…