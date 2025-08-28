Beautiful, anticipazioni 29 agosto 2025: Bill porta Poppy alla casa sulla spiaggia ma…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 29 agosto 2025

Wyatt consegna a R.J. le chiavi della casa sulla spiaggia e lo invita a godersi un posto che è stato per lui molto speciale e da cui fatica a separarsi (queste sono le ultime scene di Darin Brooks nel ruolo di Wyatt Spencer). Bill porta Poppy alla casa sulla spiaggia: è una sua proprietà, in cui ha vissuto il figlio Wyatt, il quale sembra già aver trovato un affittuario. Per ora l'editore la userà per del romanticismo con Poppy. Mentre i due si ritirano in camera da letto, R.J. e Luna sopraggiungono, inconsapevoli della presenza della madre della ragazza e di Bill. Dopo che Eric ha dato conforto a un timoroso Ridge, anche Zende si unisce al bentornato del nonno…