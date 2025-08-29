Beautiful, anticipazioni 30 agosto 2025: Li pensa che Poppy sia “inaffidabile”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 30 agosto 2025

Mentre Bill e Poppy si lasciano andare alla passione, R.J. e Luna arrivano alla casa sulla spiaggia, con in programma di passare del tempo da soli in intimità.

Intanto Finn cerca di convincere Li ad appianare le divergenze con Poppy, lasciandosi alle spalle vecchi dissapori. La dottoressa però è certa che la sorella sia la solita inaffidabile opportunista e che miri al prossimo ricco uomo più grande da spennare.

Thomas e Steffy gioiscono del fatto che Eric abbia lasciato l'ospedale; nonostante i recenti contrasti, Thomas è riconoscente al cognato per aver salvato il nonno…