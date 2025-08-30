Beautiful, anticipazioni 31 agosto 2025: Thomas vuole risolvere la distanza con Hope

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di domenica 31 agosto 2025

Poppy (Romy Park) si accorge della presenza di Luna (Lisa Yamada) e R.J. (Joshua Hoffman). Visto che sono stati interrotti, lei e Bill (Don Diamont) cercano di lasciare l'abitazione prima di essere notati, ma Luna li vede, generando un momento imbarazzante per tutti e quattro. Finn (Tanner Novlan) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ripercorrono la loro storia degli ultimi anni, celebrando il fatto di essere felici e insieme. Thomas (Matthew Atkinson) fa visita a Hope (Annika Noelle) con una scusa, con l'intenzione di risolvere la distanza che si è creata tra loro…