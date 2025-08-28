Beautiful: Liam si fa avanti con Hope | Anticipazioni puntate americane

Nelle puntate americane di Beautiful, Liam Spencer può di nuovo pensare al proprio futuro ora che, scoperto di non aver mai avuto un cancro allo stadio terminale, è legittimato a pensare di avere ancora una lunga vita davanti. E non intende passarla da solo, bensì con accanto Hope Logan.

Già molti mesi fa, il giovane editore si era riproposto all’ex moglie, all’epoca impegnata con una nascente relazione con Carter Walton: relazione che, oggi, è diventata un fidanzamento ufficiale. L’avvocato, tra l’altro, si è mostrato intenzionato ad arrivare all’altare quanto prima, ora che la spiacevole disavventura di Liam si è conclusa. Con pazienza ha compreso che Hope dovesse stare vicina a Liam quando lo pensava in fin di vita, ma, ora che tutto si è risolto per il meglio, ritiene che la Logan debba tornare a pensare alla propria esistenza e, per esempio, concentrarsi sulla loro love story.

Tuttavia, proprio la vicinanza del corso degli ultimi mesi ha portato Liam a ritenere che possano essere maturi i tempi di una riconciliazione. Deciso a riunire la sua famiglia, Liam si è così dichiarato a Hope, chiedendole di dargli una nuova chance e scusandosi per non averle concesso la grazia del perdono quando ne ebbe la possibilità, quella stessa grazia che lei gli ha riservato più volte.

Beautiful, trame americane: Deacon tifa per Liam e Hope insieme

Giurando di essere oggi un uomo diverso e assolutamente certo del sentimento che nutre per lei, Liam ha così chiesto a Hope di tornare da lui. Come a dimostrare al pubblico che i tempi dei tira e molla sono finiti, il giovane Spencer è stato inoltre mostrato intento a rifiutare, con garbo, una dichiarazione d’amore proveniente da Ivy Forrester. La designer, che mai ha dimenticato l’ex, ha colto la rivelazione sulla salute di Liam come un segno per provare a rifarsi avanti. Liam, tuttavia, ha precisato di volere solo Hope.

Le anticipazioni non chiariscono quale sarà la decisione di Hope, ma a tifare per Liam c’è Deacon Sharpe, il quale non ha mai perdonato Carter per essersi rimangiato le promesse fatte alla figlia ai tempi della scalata al controllo della Forrester Creations; Deacon inoltre è convinto che Hope non provi per l’avvocato lo stesso sentimento che da sempre la unisce a Liam. L’istinto paterno si dimostrerà corretto? Seguici su Instagram.