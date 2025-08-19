Beautiful, anticipazioni americane: Luna si risveglia. Ossessionata come prima?

Nelle più recenti puntate americane di Beautiful, le cure miracolose di Li Finnegan hanno nuovamente evitato la morte, in extremis, ad un suo familiare: stavolta si tratta della nipote Luna Nozawa!

La dottoressa, come vi avevamo riportato, ha avuto un radicale cambiamento di vedute nei confronti di Luna poco prima che la ragazza fosse portata in ospedale in condizioni critiche, a seguito di un colpo di pistola sparato durante una colluttazione con Liam Spencer: quest’ultimo, già colpito da un proiettile, stava cercando di neutralizzare Luna, decisa a far fuori Steffy Forrester.

Per Li, la parente avrebbe potuto essere una persona diversa se non fosse stata cresciuta da sua sorella, Poppy Nozawa, la cui incapacità genitoriale e inaffidabilità hanno spinto Luna sulla strada sbagliata. Certa dunque che la giovane non abbia un seme della follia dentro di sé, ha deciso di tentare il tutto e per tutto, allo scopo di salvarla e concederle una seconda chance.

Il segreto di Li, che ne ha finto la morte in ospedale solo per poterla curare privatamente in casa, stavolta ha avuto vita breve: Sheila Carter, notando lo strano comportamento della dottoressa, ha sentito subito puzza di bruciato e in poco tempo ha scoperto la verità, realizzando che Li ha fatto a Luna la stessa cosa che, pochi anni prima, aveva fatto con Finn.

Grata, Sheila ha così potuto assistere al risveglio di Luna, che si è ripresa rapidamente, quasi senza colpo ferire, per la gioia delle due nonne. Già, perché quella che era la zia Li, ora è sua nonna e Luna ha chiesto il permesso di poterla chiamare così.

L’approccio delle due signore nei confronti della nipote in comune è però apparso subito molto diverso: Sheila è più accondiscendente e, sentendosi in colpa per non aver dato a Luna il proprio supporto, è ora decisa a fare meglio, assecondandola. Più rigida è invece Li, decisa a fare in modo che Luna non sprechi questa sua seconda possibilità. Per questo la donna ha fissato delle regole, prima tra tutte le segretezza. Prima di decidere il da farsi, Li ha infatti imposto a Luna di non uscire di casa e, soprattutto, di dimenticarsi di Will Spencer.

Già perché Luna, dopo il coma, sembra essere tornata esattamente al punto di partenza: la sua ossessione per il figlio di Bill! Questa fissazione, scaturita improvvisamente alcuni mesi fa, si è fatta sempre più forte e nei prossimi episodi porterà Luna a tradire le promesse fatte a Li.

Infatti, nel frattempo, Will ha portato a termine il suo stage alla Forrester Creations, presso la quale verrà assunto come dipendente vero e proprio. Per festeggiare, sua madre Katie gli organizzerà una festa a Il Giardino: saputo dell’evento, Luna coglierà l’occasione nella speranza di rivederlo e, magari, di trovare un modo per conquistarlo e porre fine alla sua storia con Electra Forrester.

Per l'occasione, Luna si dimostrerà la degna nipote di Sheila e adotterà dalla nonna la tendenza al travestimento, sperando così di potersi aggirare indisturbata al party. Il suo piano funzionerà? Li Finnegan finirà per pentirsi, un giorno, di aver salvato la nipote?