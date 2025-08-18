Beautiful, anticipazioni dal 24 al 30 agosto 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 24 a sabato 30 agosto 2025

Thomas cerca di ottenere il perdono di Hope, sottolineando che oggi i suoi sentimenti per lei sono autentici e maturi, non più ossessivi come un tempo. Hope dichiara di credere nella sua innocenza, ma resta turbata e sente il bisogno di riflettere sulla loro relazione. Accusato da Xander Avant della morte di Emma Barber, Thomas (Matthew Atkinson) si confronta con Hope sulla tragica notte: ammette di aver inseguito la ragazza per impedirle di rivelare il segreto sulla piccola Beth, ma ribadisce che si è trattato solo di un incidente stradale. Nonostante la sua convinzione nell’innocenza di Thomas, Hope rimane molto scossa e ha bisogno di tempo, mentre lui insiste nel dimostrarle di essere cambiato e le rinnova la proposta di matrimonio.

R.J. (Joshua Hoffman) e Luna (Lisa Yamada) si lasciano andare a momenti romantici, consolidando sempre di più il loro legame. Brooke (Katherine Kelly Lang), felice della vita sentimentale del figlio minore, confida però a Ridge (Thorsten Kaye) e a Carter (Lawrence Saint-Victor) le sue preoccupazioni per Hope e la sua storia con Thomas. Ignara della conversazione appena avuta tra la figlia e il giovane Forrester, Brooke affronta Hope, temendo complicazioni se la relazione non dovesse evolvere come Thomas si aspetta. Hope, tuttavia, rifiuta pressioni e ribadisce di non sapere ancora cosa le riserverà il futuro, senza escludere che Thomas possa farne parte.

Dopo un confronto con Carter, Ridge confida a Thomas i suoi dubbi sulla decisione di aver autorizzato le cure che hanno salvato Eric (John McCook), temendo che il padre avrebbe preferito lasciarsi andare. Thomas lo rassicura, ribadendo che ha agito per il bene della famiglia, ma ammette di essere preoccupato che Brooke ostacoli la sua storia con Hope.

Finn (Tanner Novlan) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si godono un momento di serenità: il medico si dice fortunato ad averla come moglie, ma Steffy ribatte che la vera fortuna è la sua, capace perfino di un “miracolo” come salvare Eric. In ospedale, l’atmosfera è più distesa: R.J. e Luna fanno visita al nonno, che scherza sul desiderio di tornare a casa da Donna (Jennifer Gareis).

Alla Forrester, Poppy (Romy Parks) cerca Luna ma viene interrotta da una telefonata con Bill (Don Diamont), con cui sembra esserci grande complicità. L’arrivo di Li (Naomi Matsuda) scatena un duro confronto: accusa la sorella di usare la figlia come pretesto e di approfittarsi del legame di Luna con R.J. La discussione degenera, con Li che la definisce una cacciatrice di dote. Poppy si difende e, in un momento di confidenza con la figlia, le rivela di aver avuto una relazione con Bill vent’anni prima.

Mentre Eric si prepara alle dimissioni, Finn annuncia che presto potrà tornare a casa. Ridge, Brooke e Carter lo accolgono con affetto, anche se Ridge è ancora tormentato dal dubbio di aver preso la decisione giusta.

Bill invita Poppy a pranzo a “Il Giardino”, dove la sorprende con ricordi del loro passato. Tra battute pungenti verso Sheila (Kimberlin Brown) e Deacon (Sean Kanan), Bill corteggia apertamente Poppy, ricordando la notte trascorsa insieme anni fa. Lei, tra stupore e divertimento, si lascia coinvolgere: balla nel ristorante e riceve applausi, finendo poi baciata da Bill, tra il disgusto di Sheila e Deacon.

A casa, Eric confida a Ridge, Brooke e Donna di aver vissuto un’esperienza ultraterrena durante il coma: racconta di aver incontrato Stephanie (Susan Flannery), percependo amore e pace dall’altra parte. Ora, però, si sente felice di essere tornato, pronto a godersi ogni attimo della vita insieme alla sua famiglia. Ridge, commosso, si scusa per le scelte fatte, ma Eric lo rassicura, senza rancore, grato di poter vivere un nuovo inizio… Seguici su Instagram.