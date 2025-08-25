Beautiful, anticipazioni dal 31 agosto al 6 settembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 31 agosto a sabato 6 settembre 2025

Bill porta Poppy nella sua elegante villa sulla spiaggia di Malibu, dove i due si abbandonano alla passione, nonostante le insicurezze della donna legate al giudizio severo della sorella Li (Naomi Matsuda). Nel frattempo, alla Forrester Creations, R.J. (Joshua Hoffman) annuncia a Luna (Lisa Yamada) di aver preso in affitto la casa che Wyatt gli ha ceduto: è entusiasta e la invita subito a visitarla con lui.

Proprio in quella villa, Bill e Poppy vivono un momento di intensa intimità, ma vengono interrotti da una voce proveniente dal soggiorno: è Luna! Bill, sorpreso, chiama Wyatt e scopre che la casa è stata affittata a R.J., il fidanzato di Luna, che ha già ricevuto le chiavi. Poppy è agitata, mentre Bill, contrariato, capisce che i due giovani sono nell’altra stanza. R.J. e Luna, ignari della presenza di Bill e di sua madre, condividono dolci effusioni: R.J. sogna di costruire lì i loro ricordi più belli, ma Luna, pur felice, è turbata e si sente in ansia. Proprio quella stanza, che R.J. non ha ancora mostrato alla ragazza, nasconde il segreto più imbarazzante.

Intanto Steffy (Jaqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) vivono un momento di grande serenità: Eric (John McCook) è finalmente tornato a casa e il loro matrimonio sembra più saldo che mai. Steffy esprime tutta la sua gratitudine al marito, consapevole che senza il suo coraggio il nonno non sarebbe sopravvissuto. Finn, però, attribuisce i meriti anche alla forza di Eric e al lavoro dell’equipe medica, pur sentendosi lusingato dalle parole della moglie. Confida però a Steffy la sua difficoltà con Li, la madre: orgogliosa dei suoi successi, continua a criticare aspramente Poppy e Luna, incapace di mettere da parte i rancori passati. Finn, invece, prova a difenderle.

Thomas, con una scusa, va a trovare Hope: vuole darle tempo per riflettere sulla sua proposta di matrimonio, ma soprattutto sapere come sta. Parlando di Eric, entrambi riconoscono la sua guarigione come un vero miracolo. Thomas paragona quel miracolo alla possibilità che Hope gli ha concesso, accogliendolo di nuovo nella sua vita nonostante gli errori del passato. Hope, pur ricordando il dolore causato dalle sue menzogne, ammette che il suo pentimento è sincero e non vuole più farsi condizionare dal passato: ha persino chiesto a Brooke (Katherine Kelly Lang) di smettere di ostacolare la loro relazione. Thomas, emozionato, le confessa ancora una volta il suo amore e le dice che l’anello di fidanzamento resta con lui, appeso a una catenina, in attesa che lei sia pronta.

Intanto, nella villa sulla spiaggia, R.J. e Luna si lasciano andare a dolci effusioni, ignari che Bill e Poppy li ascoltano dalla stanza accanto. Preoccupata di essere scoperta dalla figlia, Poppy convince Bill a uscire dalla finestra e a rientrare dall’ingresso principale, fingendo di essere capitati lì per caso.

Eric, finalmente a casa, viene celebrato con gioia da Donna (Jennifer Gareis), Brooke e Ridge (Thorsten Kaye), che ringraziano Donna per la sua forza e il suo silenzio durante il periodo più drammatico. Nel frattempo, Bill pranza con Liam (Scott Clifton) a “Il Giardino” e confessa al figlio di aver rivisto in Poppy non una semplice avventura del passato, ma la donna che potrebbe essere la compagna della sua vita.

R.J. e Luna, divertiti dall’incontro inaspettato con Bill e Poppy nella casa sulla spiaggia, ricordano l’episodio ridendo. Ma poco dopo Poppy li sorprende ancora, entrando in ufficio proprio mentre i due si baciano. Li sopraggiunge e, venuta a sapere della relazione tra Bill e la sorella, attacca Poppy accusandola di essere una cacciatrice di dote. Poppy respinge le accuse, spiegando che la sua storia con Bill è iniziata molti anni fa.

Luna, a disagio per i contrasti familiari, confida a R.J. tutte le sue preoccupazioni. Intanto, mentre Bill e Liam svuotano la casa dagli effetti personali di Wyatt (Darin Brooks) per consegnarla definitivamente a R.J., Liam si diverte a prendere in giro il padre, convinto che sia davvero perso per Poppy, la madre di Luna…