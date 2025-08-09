Beautiful: Ridge salva Brooke dall’annegamento nel mare di Napoli | Anticipazioni americane

Ridge Forrester al salvataggio in acque nostrane! Nei mesi scorsi già vi avevamo accennato come, nelle puntate americane di Beautiful girate in primavera a Napoli e Capri, sarebbe accaduto qualcosa a Brooke che avrebbe fatto da catalizzatore per una sua riconciliazione con l’ex marito. Qualcosa che avrebbe fatto capire allo stilista di poter amare solo la Logan e di non poter pensare di vivere una vista senza di lei.

Ebbene, già all’epoca la questione “puzzava” di incidente potenzialmente mortale e la messa in onda delle scene in questione sugli schermi USA lo ha confermato. In realtà già da tempo qualcosa ribolliva in pentola: se la coppia si era lasciata a causa della scalata ostile di Hope Logan al controllo della Forrester Creations, la storia nei dialoghi è stata riscritta, riducendo tutto all’ennesimo fraintendimento.

Eh sì: in pratica, Brooke aveva finito per assumere la carica di CEO della casa di moda solo per provare a riportarne il controllo nelle mani dei suoi proprietari. Ridge aveva inteso questo come un tradimento e aveva mantenuto la posizione anche quando la lotta in seno all’azienda si era risolta. Peccato che, nei fatti, all’epoca della nomina di Brooke ad amministratore delegato, lei e Ridge si erano già lasciati e lui si era messo con Taylor Hayes.

> Si è chiesto dunque al pubblico un nuovo atto di amnesia (come sempre più spesso accade…), facendo ripetere all’infinito la storia del fraintendimento dall’infinita schiera di sostenitori della coppia da Eric Forrester alle sorelle di Brooke, Katie e Donna che non hanno intanto perso occasione di anticipare la disfatta napoletana alla psichiatra: se Taylor, praticamente isolata e senza sostegno (della sua famiglia d’origine non si parla di nessuno dai primi anni ‘2000 e nel frattempo lo storico interprete di suo padre Jack Hamilton è venuto a mancare nelle passate settimane) ha manifestato una storica sicurezza nei confronti della solidità della propria relazione, le sue azioni l’hanno spesso contraddetta. Dall’avvertire Brooke di ricorrere ai vecchi giochi di seduzione, all’incoraggiare Nick Marone nel corteggiare la rivale.

Il magnate dei trasporti marittimi, a sua volta, non aveva perso tempo, infatti, a rifarsi vivo con Brooke, ritrovando per lei un amore che, all’epoca della sua uscita di scena, non manifestava già da anni, ma che, a quanto pare invece non è mai scomparso. L’uomo, imposta la propria presenza con qualche scusa a Napoli durante il viaggio d’affari di Brooke, Ridge ed Eric, ha provato a far leva sulla propria totale dedizione per la Logan allo scopo di convincerla a capitolare.

L’ostinazione di Ridge nel voler rispettare l’impegno con Taylor aveva anche creato le condizioni ideali, ma il famoso destino aveva altri piani. Incoraggiato da Eric, Ridge si è ritrovato a riflettere sulla reale possibilità che Brooke, disillusa, potesse cedere alle avance di Nick, spintosi fino a chiederle improvvisamente di sposarlo. Nel tentativo di impedire che i due salpassero per una romantica gita in barca, Ridge è corso al porto dove ha scorto un incidente dell’imbarcazione del fratellastro con un’altra nave.

L’imprevisto ha causato una pericolosa caduta in acqua di Brooke, priva di sensi a causa dell’impatto. Senza esitazione, Ridge si è tuffato in mare, recuperando la Logan e prestandole soccorso. Una volta che Brooke ha ripreso conoscenza, Ridge le ha garantito che mai più si sarebbero separati.

Insomma, di ritorno a Los Angeles Ridge dovrà finire per infrangere le promesse fatte a Taylor, che farà di nuovo la parte dell’illusa che se l’è andata a cercare! La sua attuale interprete, Rebecca Budig, sopravvivrà a questo ennesimo episodio di umiliazione e svilimento del personaggio, oppure presto farà la fine di Krista Allen, che l’aveva preceduta?

C’è da dire che la nuova attrice, sebbene il curriculum invidiabile nelle soap opera, non sembra aver scaldato troppo il pubblico, complice anche la sceneggiatura. La Allen, invece, sembrava essere riuscita nell’attrarre i fan di Taylor, compresa la storica interprete Hunter Tylo. Tornata di recente alla ribalta con un’intervista podcast, Hunter ha rivelato infatti di aver apprezzato il recast con Krista Allen: le due sono conoscenti di vecchia data e per molto tempo hanno avuto lo stesso manager.

La Tylo ha anche rivelato che nel 2021 era stata contattata dalla produzione di Beautiful, ma si era rifiutata di tornare perché messa di fronte alle stesse scelte di sceneggiatura che hanno segnato Taylor dal 2005 in poi: “Pazzie come investire le persone e l’eterno tira e molla. Inoltre avevo chiesto di tornare solo a patto di non dover interpretare più scene intime e che Taylor tornasse ad essere una forza positiva e di supporto per i personaggi della soap“.

L'attrice ha concluso che era stata messa di fronte ad un ultimatum: tornare oppure sarebbero ricorsi ad un recast, come poi è avvenuto… per ben due volte!