Beautiful, trama 24 agosto 2025: Hope a Brooke, “prima o poi dovrai accettare me e Thomas”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di domenica 24 agosto 2025

Lasciando a Hope il tempo di riflettere, Thomas cerca consiglio presso Ridge, che sembra l’unico disposto a non ostacolare la sua relazione con Hope. Il padre gli consiglia di continuare a percorrere la strada fatta negli ultimi mesi: se la storia con Hope è destinata ad essere, verrà da sé. Ridge difende la posizione di Brooke agli occhi di Thomas, il quale, comunque, è interessato solo al parere di Hope: sente di essere stato completamente sincero con lei adesso e ritiene di poterle davvero offrire la vita che merita.

Brooke, intanto, trova Hope visibilmente pensierosa. Appreso che si tratta di Thomas, torna a consigliare alla figlia di rompere con lui, prima di soffrire troppo. La giovane Logan difende il cambiamento di Thomas, provato dai fatti e da uno sforzo che ha potuto vedere con i suoi stessi occhi. Brooke, tuttavia, insiste nel ritenere che una parte di Hope fatichi ad accettare il passato dello stilista ed è per questo che non ha saputo impegnarsi seriamente con lui. Hope avvisa la madre che prima o poi dovrà accettare il sentimento che lega lei e Thomas…