Beautiful, trama 27 agosto 2025: Bill porta Poppy a “Il giardino” e Deacon si diverte!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 27 agosto 2025
Eric (John McCook) si appresta a tornare a casa dall’ospedale, accompagnato da Donna (Jennifer Gareis). Intanto, in attesa del padre, Ridge (Thorsten Kaye) esprime a Brooke (Katherine Kelly Lang) la propria preoccupazione su cosa il genitore potrebbe avere da ridire sulle decisioni mediche prese in sua vece.
Bill (Don Diamont) porta Poppy (Romy Park) a Il Giardino, dove Deacon (Sean Kanan), in cerca di sadico divertimento, assegna Sheila (Kimberlin Brown) al tavolo dell'editore. Poppy ha così modo di vedere dal vivo la donna che ha quasi ucciso sua sorella Li (Naomi Matsuda)…