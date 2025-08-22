Forbidden Fruit: Alihan fa una scoperta sconvolgente su Halit | Anticipazioni

Una scoperta choc di Alihan Taşdemir (Onur Tuna) su Halit Argun (Talat Bulut) agiterà ancora di più le acque nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit. L’imprenditore, infatti, cambierà radicalmente idea sul suo socio e, con l’aiuto del fidato Hakan Kurtuluş (Ahmet Kayakesen), avvierà una vera e propria guerra contro di lui…

Forbidden Fruit, spoiler: Alihan fa una scoperta sconvolgente su Halit

Tutto partirà a poche ore dal diciassettesimo compleanno del giovane Erim (İlber Uygar Kaboğlu). Poco prima di una riunione, Halit riceverà Alihan nel suo ufficio e gli mostrerà l’orologio di famiglia che intendere regalare al figlio minore. A quel punto, dopo averlo osservato con attenzione, Taşdemir capirà che quell’orologio è lo stesso che l’amante di sua madre aveva lasciato incustodito tanti anni prima su un comodino. A riprova di quel sospetto ci sarà infatti una data incisa sul retro dell’orologio, data che Alihan ricorderà bene.

Unendo tutti i tasselli del puzzle, Alihan avrà dunque la certezza del fatto che è stato Halit a mandare a monte il matrimonio dei suoi genitori, anche se si professava amico del suo defunto padre. Una rabbia che esploderà sempre di più quando, nel giro di pochi secondi, Taşdemir realizzerà che l’Argun Senior non si è fatto scrupoli a sposare la sorella Zerrin (Nilgün Türksever), nonché madre della nipote Lila (Ayşegül Çınar), pur essendo stato a letto anche con sua madre!

Forbidden Fruit, trame: Alihan dà il via alla guerra contro Halit

Dopo aver immaginato di strozzarlo fino al punto di farlo fuori, Alihan tornerà a casa in preda ad una vera e propria crisi di rabbia che spaventerà tantissimo la fidanzata e futura moglie Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci). Ad ogni modo, l’uomo preferirà non rivelare alla donna quando ha appreso, anche perché è la cognata del suo “nuovo” nemico, e si fiderà ciecamente soltanto di Hakan.

Pur consapevole del fatto che agendo in tale modo potrebbe compromettere per sempre il suo legame con Zeynep, Alihan spiegherà a Hakan che intende far crollare con ogni mezzo il grosso impero economico di Halit e che intende utilizzare l’ex moglie Ender Çelebi (Şevval Sam) per riuscire in tale intento…

Forbidden Fruit, news: la “mossa falsa” di Alihan

Proprio in questa prospettiva, Alihan farà in modo di fare recapitare a casa di Ender e Caner (Barış Aytaç) un pacco in forma anonima che conterrà materiale ed immagini compromettenti su Yıldız Yılmaz (Eda Ece), la nuova moglie di Halit. Sarà questo il primo tassello della grande vendetta di Alihan, che però si rivelerà un vero e proprio passo falso.

Possiamo infatti anticiparvi che, grazie alla sua arguzia, Ender non farà fatica a capire che dietro il pacco che le è stato mandato c'è dietro Alihan. Visto che non riuscirà a comprendere fino in fondo per quale ragione l'imprenditore abbia agito in questo modo, Ender andrà dunque da Alihan per avere lumi in merito: un dialogo che si concluderà con una vera e propria proposta imprevedibile di Ender, in grado di mescolare per sempre le carte in tavola qualora Alihan dovesse accettarla. Di cosa si tratterà?