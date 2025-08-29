Forbidden fruit, anticipazioni 1 settembre 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di lunedì 1° settembre 2025

Halit è tornato a casa, ma la tensione tra lui e Yildiz non si è ancora dissolta. Nel frattempo, Ender tenta di suscitare la gelosia di Halit attraverso la sua vicinanza a Bulent. Zeynep decide di andare a cena con Caner ed Emir, dove attendono l’arrivo di Hira, che desidera presentare loro il nuovo uomo che frequenta. La sorpresa arriva quando scoprono che si tratta di Alihan, lasciando tutti senza parole. La rivelazione turba profondamente Zeynep, che trova conforto nelle attenzioni di Caner.

Ender, sempre astuta, suggerisce a Halit una strategia per testare la lealtà di Yildiz: offrirle una cospicua somma di denaro, convinta che lei deciderà di andarsene per sempre. Kemal origlia la conversazione e informa Yildiz del piano. Conoscendo le intenzioni di Halit, Yildiz sfoga la sua frustrazione, dichiarando che non è interessata ai suoi soldi, ma vuole esclusivamente il suo amore.

Kemal, sopraffatto dalle emozioni, confessa a Yildiz di non riuscire più a sopportare la distanza emotiva tra loro e annuncia la sua decisione di lasciare il lavoro. Tuttavia, Yildiz lo implora di rimanere e, in un momento intenso, Kemal le confida i suoi sentimenti e i due si lasciano andare a un bacio appassionato. La scena non sfugge a Zeynep, che reagisce con rabbia e si confronta duramente con la sorella…