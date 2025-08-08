Forbidden fruit, anticipazioni 11 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di lunedì 11 agosto 2025

Zeynep, esausta e sotto pressione, viene persuasa da Emir e Alihan a unirsi a loro per una serata fuori. Nonostante inizialmente sia contraria all’idea, alla fine accetta, ma ben presto l’atmosfera si carica di tensione. Apparentemente inquieta e influenzata dall’alcol, Zeynep finisce per discutere animatamente sia con gli amici che con Alihan, con cui condivide un passato irrisolto.

Nel frattempo, la famiglia di Halit si adatta alla nuova casa, tra tensioni sottili e sporadici momenti di leggerezza. La situazione prende una svolta drammatica quando Zehra scopre che Sinan, il suo partner, sta progettando di scappare con un’altra donna. Sconvolta dall’accaduto, Zehra fatica a metabolizzare la situazione, mentre Halit reagisce furiosamente, accusandola di ingenuità e di aver provocato un grave danno economico.

Intanto, Zeynep si ritrova coinvolta in un malinteso con Alihan, scaturito in equivoci che coinvolgono sua sorella Yildiz e il cognato Halit. Yildiz, ormai esasperata per il ritorno di Zehra nella casa di famiglia, deve affrontare nuove tensioni, mentre Zeynep tenta faticosamente di rimettere in ordine la sua vita lavorativa…