Forbidden fruit, anticipazioni 12 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di martedì 12 agosto 2025

Alihan cerca di riavvicinarsi a Zeynep organizzando una cena con Halit e Yildiz, nella quale spera di chiarire il malinteso sull’episodio in cui lui e Zeynep si sono addormentati nella stessa casa, ribadendo che tra loro non c’è più nulla. Nel frattempo, durante un evento mondano, Yildiz e Defne finiscono al centro di uno scandalo: attivano accidentalmente una diretta social mentre criticano la manager del locale. La questione diventa virale e, una volta informato, Halit reagisce con durezza.

Cem mostra un interesse sempre più marcato per Zeynep, scatenando la gelosia di Alihan. Lila, esasperata dalle tensioni familiari, decide di uscire con un'amica e incontra Ates, un ragazzo carismatico che la invita a una festa. Alla ricerca di libertà, mente ai genitori per restare fuori tutta la notte. Nel frattempo, Zerrin mette in atto i suoi piani: incarica Caner di monitorare ogni mossa di Zeynep e Alihan per evitare che si avvicinino di nuovo e tenta di indirizzare Alihan verso Hira….