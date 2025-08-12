Forbidden fruit, anticipazioni 13 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di mercoledì 13 agosto 2025

Zeynep rifiuta le avances di Alihan, mentre il legame con Cem diventa sempre più profondo. Durante un evento mondano, Ender e Yildiz si trovano faccia a faccia, facendo riemergere la loro rivalità. Per celebrare la nuova casa, Yildiz organizza una festa sontuosa, ma la serata prende una piega inattesa. Lila, ostacolata dal divieto del padre di partecipare a causa dell’importanza dell’occasione, persuade Yildiz a coprirla mentre sgattaiola fuori di nascosto.

Nel corso della festa, Zehra cade accidentalmente in acqua, scatenando il panico tra gli ospiti. Più tardi, Defne prova a sedurre Halit, che però la respinge fermamente, ribadendo la sua fedeltà a Yildiz. Nel frattempo, Caner continua a provocare Zeynep con il suo umorismo invadente in ufficio, mettendo seriamente alla prova la sua pazienza. Sul finale, entra in scena Kemal, svelando la sua decisione di trasferirsi a Istanbul per cercare Ender…