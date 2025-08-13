Forbidden fruit, anticipazioni 14 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di giovedì 14 agosto 2025
Alihan tenta in ogni modo di chiarire i propri sentimenti con Zeynep, arrivando persino a costringerla a rimanere con lui in ascensore. Nel tentativo di farsi perdonare e ottenere una seconda possibilità, le consegna un film che contiene un indizio sul luogo dove intende aspettarla. Zeynep, incerta su cosa fare, si confida con sua sorella Yildiz, che riesce a convincerla ad accettare l’invito.
Lila si ritrova con il suo amico Ates, il quale la persuade ad andare a casa sua. Intanto, Ender incontra Kemal, un uomo il cui passato nasconde segreti che lei cercherà di usare a suo vantaggio contro Yildiz. Alla fine, Zeynep decide di presentarsi all’appuntamento con Alihan; tuttavia, lui sarà trattenuto da un imprevisto legato a sua nipote Lila, che lo impedirà di essere presente… Seguici su Instagram.