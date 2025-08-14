Forbidden fruit in pausa a Ferragosto, anticipazioni 18 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di lunedì 18 agosto 2025

Il giorno di Ferragosto, Forbidden Fruit sarà sostituita dal film Un amore senza tempo, del ciclo di Rosamunde Pilcher. La dizi riprenderà lunedì 18 agosto: Ender e Kemal si incontrano per pianificare come separare Halit e Yildiz. Ender decide di assumere Kemal come suo autista personale, così da permettergli di entrare nella casa di Halit senza destare sospetti.

In azienda, Cem nota che Zeynep appare demoralizzata e le propone di uscire per una passeggiata all’aperto. Durante questa uscita, le chiede se ci siano problemi nella sua vita privata e se qualcuno la stia facendo soffrire, rivelandole poi il suo interesse nei suoi confronti.

Al ritorno in ufficio, Zeynep incontra Alihan e gli domanda perché non si sia presentato all'appuntamento. Alihan le offre spiegazioni poco chiare per evitare di raccontarle ciò che è successo con Lila, spingendo Zeynep a pensare che lui stia inventando delle scuse. Delusa, gli dice che forse è meglio mettere fine alla loro relazione…