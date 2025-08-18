Forbidden fruit, anticipazioni 19 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di martedì 19 agosto 2025

Alihan fatica a nascondere la gelosia per il legame che si è formato tra Cem e Zeynep. Determinato a capire di più sulla natura del loro rapporto, organizza una cena con Cem. Durante l’incontro, Cem gli rivela che Zeynep non si sente pronta per una relazione a causa di una grande delusione amorosa subita in passato, ma sottolinea di voler insistere per farle cambiare idea. Nel frattempo, Ender mette in moto un nuovo piano: desidera far licenziare l’autista di Erim per sostituirlo con Kemal. Con l’aiuto di Caner, riesce a portare avanti il suo progetto.

Yildiz, intanto, ha dei problemi con Yesim, la proprietaria della boutique con cui aveva un accordo: vuole terminare la collaborazione, ma Yesim le chiede di rispettare i termini per almeno altri sei mesi. In cerca di sostegno, Yildiz si confida con Defne, che si offre di aiutarla a trovare una soluzione. Nel frattempo, Halit, insospettito dalle spese eccessive evidenziate nel resoconto finanziario, ordina a Yildiz di contenersi e smettere con gli acquisti superflui.

Kemal inizia il suo periodo di prova come nuovo autista di Erim e riesce ad accedere alla casa degli Argun. Mentre Yildiz si trova in casa, i due non arrivano però a incontrarsi di persona…