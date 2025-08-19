Forbidden fruit, anticipazioni 20 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di mercoledì 20 agosto 2025

Kemal, l’ex marito di Yildiz, viene assunto da Halit come autista personale di Erim, portando i due a incontrarsi per la prima volta. Yildiz rimane profondamente turbata dalla situazione e tenta in tutti i modi di convincere Halit a licenziarlo. Tuttavia, Erim sembra nutrire simpatia per Kemal e si oppone con fermezza all’idea che il padre lo mandi via. Per questa ragione, Halit decide di posticipare ogni decisione riguardo al futuro di Kemal, concedendosi il tempo necessario per valutare la sua affidabilità come figura vicina a suo figlio. Halit rimane ancora all’oscuro del precedente matrimonio di Yildiz, mentre lei vive con il timore che un’eventuale confessione potrebbe spingerlo a lasciarla.

Nel frattempo, Zehra si convince erroneamente che Alihan abbia una nuova fidanzata dopo averlo visto salutare Hira in un locale. Non esita a condividere questa scoperta con tutta la famiglia. La notizia giunge anche a Zeynep tramite Yildiz e, sconvolta, Zeynep prende una decisione impulsiva: accetta la proposta di Cem. Tuttavia, questa scelta le provoca un profondo senso di infelicità, un malessere che non sfugge a Yildiz, la quale si sente in colpa per aver innescato tutta la situazione raccontando ciò che aveva saputo alla sorella…