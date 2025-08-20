Forbidden fruit, anticipazioni 21 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di giovedì 21 agosto 2025

Cem si apre con Alihan, rivelandogli che Zeynep ha finalmente accettato di ufficializzare il loro fidanzamento. Intanto, Zeynep si trova costretta a lasciare il proprio appartamento e decide di trascorrere alcuni giorni da Yildiz. Durante questo periodo, assiste senza poter intervenire alle tensioni che affliggono la casa di Halit, dove le minacce alla serenità di sua sorella sembrano non dare tregua.

Da una parte, Zehra riesce a convincere il padre a permetterle di collaborare con Ender, la quale torna così a frequentare la casa e non perde occasione per lanciare frecciatine e provocazioni verso Yildiz. Dall'altra parte, si profila la presenza ingombrante di Kemal, che continua a lavorare come autista di Erim, nonostante gli sforzi di Yildiz e Zeynep per allontanarlo. Sopraffatta dalla situazione, Yildiz tenta persino di accusarlo ingiustamente di furto nel disperato tentativo di liberarsi della sua presenza…