Forbidden fruit, anticipazioni 22 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di venerdì 22 agosto 2025

Ender va nell’ufficio di Halit per discutere di affari, ma l’atmosfera cambia quando arriva Bulent, un amico comune, che la sommerge di complimenti, scatenando la gelosia di Halit. Successivamente, Halit fa visita alla sua ex moglie e i due condividono un momento di intimità. Più tardi, Ender tenta di confrontarsi con lui convinta di aver riconquistato il suo cuore, ma Halit chiarisce che si è trattato solo di un errore e confessa di essere innamorato di Yildiz.

Nel frattempo, Zeynep confida a Yildiz di non provare amore per Cem e manifesta la volontà di parlargli per sistemare le cose. Tuttavia, prima che riesca a trovare il momento opportuno, deve partecipare all’evento promozionale organizzato da Alihan per la sua azienda tessile. Durante la serata, Alihan la segue in bagno senza farsi notare e la bacia, rivelandole ancora una volta i suoi sentimenti. Zehra assiste alla scena senza farsi vedere.

La situazione esplode quando Cem annuncia pubblicamente il fidanzamento con Zeynep. A quel punto, Zehra si espone e racconta davanti a tutti del bacio tra Zeynep e Alihan. Zeynep rimane profondamente turbata dalla rivelazione…