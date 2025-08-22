Forbidden fruit, anticipazioni 25 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di lunedì 25 agosto 2025

Dopo essersi allontanata dal party in seguito agli eventi accaduti, Zeynep sparisce senza lasciare traccia. Alihan, sopraffatto dal panico e dal senso di colpa, non riesce a darsi pace ed è profondamente preoccupato per lei. Anche Yildiz è in ansia per la sorella, che sembra svanita nel nulla. Decisa a ritrovarla, Yildiz chiede aiuto a suo marito Halit, il quale però mostra scarso interesse per la situazione, suggerendo invece di rivolgersi a Kemal.

Dopo una lunga ed estenuante ricerca, Yildiz riesce finalmente a rintracciare Zeynep, la quale, tormentata dai sensi di colpa, prova a rimettere in piedi il suo rapporto con Cem. Nel frattempo, Halit appare preoccupato che quanto successo durante la festa possa compromettere la reputazione della famiglia Argun. Ender coglie l'occasione per alimentare ulteriormente le tensioni tra Yildiz e Halit. Per raggiungere il suo scopo, coinvolge Zerrin, senza che questa ne sia consapevole, avvalendosi anche dell'aiuto di Zehra…