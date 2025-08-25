Forbidden fruit, anticipazioni 26 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di martedì 26 agosto 2025

Zeynep si sente sconvolta per aver ferito Cem e cerca di prendere le distanze da Alihan, che invece continua a insistere per avere un confronto con lei. Tuttavia, Zeynep lo accusa di essere una fonte di sofferenza nella sua vita. Nonostante il dolore causato dalla situazione, Cem dimostra grande maturità e decide di mantenere un rapporto d’amicizia con Zeynep. Nel frattempo, Yildiz osserva con sospetto il comportamento di Halit, in particolare riguardo alla sua relazione con Defne. Per cercare di rasserenare Yildiz, Halit organizza una cena romantica, ma la donna rimane comunque diffidente.

Ender tenta di sfruttare la tensione tra Halit e Yildiz per riavvicinarsi a Halit, coinvolgendo Kemal per monitorare i loro movimenti. La situazione si complica ulteriormente quando Defne ed Ender si scontrano verbalmente, facendo emergere vecchie rivalità e gelosie mai sopite. Intanto Emir, un amico di Zeynep, chiede un lavoro ad Alihan. Nonostante le perplessità di Hakan, Alihan decide di assumere Emir, stabilendo però una regola ferrea: evitare qualsiasi atteggiamento da flirt sul luogo di lavoro, pena il licenziamento immediato.

Infine, Zerrin mette in guardia Zeynep sull'aspetto superficiale della personalità di Alihan, alimentando ulteriori dubbi nella ragazza…