Forbidden fruit, anticipazioni 27 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di mercoledì 27 agosto 2025

Ender organizza una cena di lavoro tra Zehra e Osman, conosciuto per la sua fama da seduttore, con l’obiettivo di assicurarsi un progetto redditizio. Tuttavia, quando la notizia arriva a Halit, quest’ultimo reagisce furiosamente e obbliga Ender a interrompere ogni rapporto con Osman, minacciandola senza mezzi termini. Nonostante le difficoltà, Ender riesce comunque a negoziare un accordo vantaggioso per le aziende di Halit, ma deve promettere di tagliare ogni legame con l’uomo.

Nel frattempo, Alihan cerca in ogni modo di riconquistare Zeynep, che però lo accoglie con freddezza e distacco. Zeynep lo accusa di desiderarla solo perché non può averla e gli chiarisce definitivamente che la loro relazione è giunta a termine. Alihan, profondamente ferito e deluso, realizza che Zeynep ha perso completamente fiducia in lui e non intende concedergli un’altra possibilità, sancendo quello che appare come il definitivo epilogo della loro storia.

Intanto, Defne trama un piano per avvicinare nuovamente Halit con l'intento di riconquistarlo. Simulando una situazione di pericolo e fingendosi minacciata, Defne cerca di attirare la sua attenzione e riaccendere un legame ormai spento…