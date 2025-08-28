Forbidden fruit, anticipazioni 29 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di venerdì 29 agosto 2025

Grazie all’intervento di un vecchio amico, Kemal riesce a trovare un impiego per Yildiz come hostess di sala in un elegante ristorante. Tuttavia, Halit non reagisce positivamente alla notizia, e la tensione tra i due coniugi continua a crescere, rendendo il loro rapporto sempre più fragile. Nel frattempo, Ender è fermamente decisa a riconquistare il suo ex marito e non esita a portare avanti i suoi intrighi. Per il suo piano, oltre a cospirare con Kemal alle spalle di Yildiz, si riavvicina a un vecchio corteggiatore nel tentativo di suscitare la gelosia di Halit.

Parallelamente, Emir sfrutta un imprevisto per trascorrere del tempo con Lila, ma Zeynep è inquieta all’idea che Alihan possa scoprirlo, temendo non solo per il lavoro dell’amico ma anche per conseguenze peggiori. Nel cercare di proteggerlo in modo goffo e maldestro, Zeynep si vede costretta a chiedere supporto a Caner, il quale non perde l’occasione per avvicinarsi ulteriormente a lei. Nel frattempo, Hira fa visita a Zeynep, e le due decidono di organizzare un’uscita per distrarsi e passare del tempo insieme. Come prevedibile, Emir e Caner si ingegnano per unirsi al gruppo, e non è escluso che alla serata si aggiunga anche il ragazzo che ha catturato l’attenzione di Hira… Seguici su Instagram.