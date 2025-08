Forbidden fruit, anticipazioni 4 agosto 2025 | Trama puntata

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di lunedì 4 agosto 2025

Ender fa ascoltare a Halit una registrazione in cui Sengul confessa a Caner tutti gli stratagemmi usati da Yildiz per conquistarlo e sposarlo. Tuttavia, Sengul successivamente ritratta le sue dichiarazioni, attribuendole alla rabbia provata verso Yildiz, una volta sua amica. Yildiz insiste sulla sua innocenza di fronte alle accuse mosse da Ender, ma quando Halit si rifiuta di schierarsi dalla sua parte, decide di lasciare la villa e tornare nel suo vecchio appartamento. Si rivolge a Zeynep, chiedendole di rientrare in Turchia per offrirle il supporto di cui ha bisogno.

Zeynep comunica con profondo dispiacere a Cem che deve partire e tornare a casa. Anche Ender è costretta a lasciare la villa di Halit, su richiesta di quest’ultimo, tornando a vivere con suo fratello. Nel frattempo, Sengul tenta di ricattare Yildiz, chiedendole un pagamento per non rivelare a Halit la verità riguardo ai complotti orchestrati dalle due amiche per fare di Yildiz la nuova signora Argun… Seguici su Instagram.