Forbidden fruit, anticipazioni 5 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di martedì 5 agosto 2025

Ender, con la complicità di Sinan, rivela a Zehra i motivi dietro il suo divorzio da Halit, spiegando che Halit credeva che lei avesse una relazione con Sinan. In realtà, Ender confessa che era lei stessa a non sopportare più la convivenza con Zehra e aveva chiesto a Sinan di aiutarla a sedurla, trasmettendo l’idea che lui si fosse innamorato di Zehra fin dal primo momento. Ender aggiunge che Yildiz ha sfruttato la situazione per sedurre Halit e metterlo contro di lei.

Convinta dalle parole di Ender, Zehra decide di affrontare Halit e raccontargli tutto. Tuttavia, poiché Halit è furioso e rifiuta di incontrarli, Ender suggerisce a Zehra di simulare un incidente stradale per attirare la sua attenzione. Nonostante i dubbi, Zehra accetta per cercare di riconciliarsi con lui.

Nel frattempo, Zeynep torna dagli Stati Uniti per stare accanto a Yildiz e allo stesso tempo deve cercare un nuovo impiego. Alihan decide di partire per raggiungere Zeynep negli Stati Uniti, ma mentre è in volo, Hakan lo informa che Zeynep è già tornata….