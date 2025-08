Forbidden fruit, anticipazioni 6 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di mercoledì 6 agosto 2025

Zehra decide di fare visita a suo padre con l’intenzione di ricucire il rapporto. Nonostante il risentimento per non essere stato informato del matrimonio, lui dimostra apertura e li invita a cena, includendo anche Sinan. Alla serata si unisce Zerrin, che sfrutta l’occasione per far incontrare suo fratello Alihan con Lal, nutrendo la speranza che i due possano riavvicinarsi. Intanto Zeynep trova lavoro e, piena di entusiasmo, si lascia trasportare dalle aspettative. Tuttavia, si rende presto conto che il suo nuovo capo è molto meno comprensivo di quanto sperasse.

Yildiz, invece, si sente sempre più esclusa dalla famiglia del marito Halit. Quando scopre che lui ha trascorso una serata fuori con i figli, gesto che non ha mai condiviso con lei, prende una decisione rischiosa e dichiara la sua intenzione di chiedere il divorzio. Nel frattempo, Ender sembra muoversi astutamente, riuscendo a ottenere tutto ciò che desidera…