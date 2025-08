Forbidden fruit, anticipazioni 7 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di giovedì 7 agosto 2025

Halit, dopo che Yildiz gli manifesta l’intenzione di lasciarlo, architetta un falso rapimento. Yildiz si ritrova improvvisamente su uno yacht, senza comprendere il motivo della sua presenza e in preda al panico. Solo più tardi Halit le rivela di non essere disposto a rinunciare a lei, annunciandole che partiranno per la luna di miele. Nel frattempo, Zeynep, appena rientrata dall’America per supportare la sorella vicina al divorzio, si infuria quando scopre che in pochi giorni tutto è tornato alla normalità.

Con grande sorpresa, Alihan fa il suo ingresso nell'azienda dove ora lavora Zeynep e le confessa di averla acquistata con l'intenzione di collaborare ancora con lei. Sconvolta dalla situazione, Zeynep decide di dimettersi pur di non dover continuare a vederlo. Intanto, Zerrin chiede al fratello di prestare particolare attenzione alla figlia di una sua amica, una giovane pilota in cerca di un impiego. La ragazza, Hira, si presenta per un colloquio alla Falcon Airlines e, con sorpresa, si rende conto di essere stata raccomandata da qualcuno…