Forbidden fruit, anticipazioni 8 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di venerdì 8 agosto 2025

La madre di Lal e Cem si trova in ospedale dopo aver subito un infarto. Alihan, Halit e Yildiz si recano immediatamente per ottenere aggiornamenti sulla sua condizione. Il giorno seguente, Zeynep decide di far visita a Cem e, durante la visita, si imbatte in Alihan. Quest’ultimo non perde l’opportunità di provocarla, cercando di valutare il suo interesse nei suoi confronti.

Nel frattempo, Yildiz è impegnata con il trasloco nella nuova casa e tenta di trovare un pretesto per chiedere dei soldi a Halit, necessari per pagare Sengul, che la sta ricattando. Parlando con Defne, una recente conoscenza che è anche un’amica di lunga data di Ender e Halit, Yildiz scopre un modo per sottrarre denaro al marito attraverso falsi addebiti sulla carta di credito. Decide quindi di stringere un accordo con la proprietaria-commessa di una boutique di abbigliamento di lusso, che accetta la proposta.

Parallelamente, Ender decide di incontrare Sinan, e insieme pianificano di fuggire il prima possibile. Tuttavia, rischiano in almeno due occasioni di essere scoperti. Sinan riesce comunque a depistare sua moglie Zehra, che continua a non avere alcun sospetto riguardo alla relazione clandestina…