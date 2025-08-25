Forbidden fruit, anticipazioni dal 30 agosto al 6 settembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Forbidden fruit da lunedì 30 agosto a sabato 6 settembre 2025

Halit è tornato a casa, ma la tensione con Yildiz resta altissima. Ender, nel frattempo, cerca di farlo ingelosire avvicinandosi a Bulent. Zeynep va a cena con Caner ed Emir in attesa di Hira, che desidera presentare loro l’uomo con cui sta uscendo. Quando scoprono che si tratta di Alihan, tutti restano senza parole. Zeynep, profondamente ferita, viene consolata da Caner.

Ender propone a Halit di mettere alla prova Yildiz, offrendole una grossa somma di denaro per capire se resterà con lui o se deciderà di andarsene. È certa che sceglierà la seconda opzione. Ma Kemal, che ascolta tutto, avvisa Yildiz: lei affronta Halit dicendogli che non vuole i suoi soldi, ma solo il suo amore. Poco dopo, Kemal le confessa di non sopportare più quella situazione e di voler lasciare il lavoro. Yildiz lo prega di restare e, travolta dall’emozione, cede a un bacio con lui. La scena viene vista da Zeynep, che reagisce furiosa con la sorella.

Kemal si presenta a casa di Zeynep per convincerla a chiarirsi con Yildiz e, durante la conversazione, ammette di amarla ancora. A suo avviso, Yildiz è con Halit solo per convenienza, non per amore. Promette di allontanarsi, ma in realtà porta avanti un doppio gioco con Ender. Intanto, Yildiz confessa alla sorella di essersi lasciata andare con Kemal dopo che lui l’ha aiutata a smascherare il tranello di Halit, ma ribadisce che non lo ama e che non divorzierà finché non avrà assicurato un futuro a entrambe.

Zeynep, delusa da Alihan dopo averlo visto con Hira, scopre che l’amica è realmente innamorata di lui. Kemal, invece, non mantiene la promessa e propone a Yildiz di fuggire insieme, ma lei resta indecisa. Nel frattempo, Emir confida a Caner di scriversi con Lila, mentre Ender avvia un piano per incontrare Erdem Bilir.

Zehra esce una sera con amici, accompagnata da Kemal. Dopo aver bevuto troppo, viene riaccompagnata a casa da lui. Yildiz assiste a una scena che non le piace e si accendono nuove tensioni in famiglia. Intanto Ender riesce finalmente a incontrare Erdem, ufficialmente per affari, ma con secondi fini.

Yildiz chiede a Zeynep un confronto sui suoi sentimenti, ma il loro dialogo viene interrotto dall’arrivo di Hira, che porta una notizia sconvolgente: ha trovato in casa di Alihan degli anelli di fidanzamento con incisa una data. Zeynep ricorda che Alihan l’ha lasciata due giorni dopo quella data e capisce che in realtà voleva chiederle di sposarlo. Sconvolta, lo confessa a Hira, che si sente tradita sia dall’amica che da Alihan.

Più tardi, Hakan porta Zeynep da Alihan, che le chiede davvero di sposarlo. Lei accetta e i due si riconciliano. Yildiz, invece, rifiuta la proposta di Kemal di ricominciare insieme e sceglie di restare accanto a Halit. Kemal allora si presenta da Halit per rassegnare le dimissioni.

Alla festa di inaugurazione dell’hotel, Ender invita Erdem per far ingelosire Halit, che cade nel tranello. Ma la vera sorpresa arriva con il misterioso finanziatore: il signor Atakan è in realtà Kemal. Halit, furioso dopo aver scoperto la sua identità, decide di divorziare da Yildiz, anche se preferisce attendere un paio di mesi per non compromettere la reputazione. Kemal, proteggendo Ender, lascia intravedere una possibile alleanza con lei.

Intanto Ender trama per trasferirsi in una casa più grande e lussuosa. Zeynep e Alihan, dopo una notte romantica, ritrovano la loro felicità, mentre Alihan chiude definitivamente con Hira, che però giura vendetta. Caner ed Emir riflettono sulle proprie vite insoddisfacenti: il primo stanco delle ambizioni senza fine della sorella, il secondo frustrato per non avere abbastanza denaro per stare con la donna che ama. I due scoprono una conoscenza in comune e pensano di sfruttarla a proprio vantaggio.

Zeynep e Alihan vivono ormai la loro relazione alla luce del sole, ma questo scatena l’ira di Hira, che affronta Zeynep pubblicamente. La ragazza mantiene la calma e cerca di chiarire, ma teme le reazioni sul lavoro. Intanto Cem decide di chiudere con il passato e ripartire da zero.

Kemal prova a riavvicinarsi a Erim, assicurandogli che i contrasti con Halit presto saranno superati. Nel frattempo, il matrimonio tra Halit e Yildiz sembra sempre più vicino al tracollo, nonostante gli sforzi di lei per salvare le apparenze. Ender, convinta che la rottura sia imminente, attende solo il momento giusto per agire…