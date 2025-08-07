Forbidden Fruit anticipazioni: Yildiz cede alla corte di Kemal ma…

Mai vivere sotto lo stesso tetto del proprio ex, soprattutto quando il rapporto non è ancora del tutto risolto. Sarà questa la disavventura che capiterà a Yıldız Yılmaz (Eda Ece) nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit. La moglie di Halit Argun (Talat Bulut) sarà infatti costretta a condividere il proprio spazio con Kemal (Sarp Can Köroğlu), l’uomo con il quale è stata sposata per meno di 24 ore. In tutto ciò ovviamente ci sarà lo zampino di Ender Çelebi (Şevval Sam)…

Forbidden Fruit, anticipazioni: Kemal si insinua nella nuova vita di Yildiz

Kemal si metterà in contatto con Ender e gli rivelerà di essere il primo marito di Yildiz. Dopo aver appreso che l’uomo è stato lasciato dalla Yilmaz a poche ore dalle nozze per inseguire il sogno di diventare una celebrità e guadagnare tanti soldi, Ender stringerà un patto con Kemal affinché si introduca nella vita di Yildiz e metta fine al suo matrimonio con Halit.

Attraverso degli intelligenti stratagemmi, la Celebi farà dunque sì che Kemal diventi il nuovo autista del figlio Erim Argun (İlber Uygar Kaboğlu) e che abbia appunto una stanza all’interno della nuova sontuosa villa di Yildiz e Halit. Appena scoprirà che l’ex marito è il nuovo autista, la Yilmaz preferirà non raccontare la verità a Halit – come invece le consiglierà di fare la sorella Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci) – e cercherà senza successo di farlo licenziare. Tuttavia, ad un certo punto, avverrà una svolta…

Forbidden Fruit, spoiler: Yildiz cede alla corte di Kemal…

Eh sì: possiamo anticiparvi che tutto partirà quando, dopo essere stato per diverse volte a letto con Ender, Halit deciderà di mettere alla prova l’interesse di Yildiz, proprio come gli consiglierà di fare l’ex moglie. In pratica, l’Argun Senior aprirà un conto milionario a nome di Yildiz per capire se, nonostante ciò, lei sia disposta a restare al suo fianco, invece di scappare, come invece pronosticherà Ender.

Messa in allerta da Kemal, che per la prima volta tradirà il patto stabilito con la Celebi, Yildiz si mostrerà dunque offesa di fronte allo strano regalo di Halit e lascerà a metà la discussione, ritornando a casa. Grata a Kemal per ciò che ha fatto, Yildiz andrà dunque subito a ringraziare l’ex ma tra di loro scatterà un pericoloso bacio appassionato sulle labbra…

Forbidden Fruit, trame: Kemal si licenzia all’improvviso

Un avvicinamento che verrà beccato per sbaglio da Zeynep, la quale rimprovererà subito la sorella e finirà per domandarle se sia davvero interessata a Halit. Fatto sta che, nonostante un ulteriore bacio scattato con Kemal, Yildiz non sarà disposta a rinunciare alla ricchezza che Halit può darle e si riconcilierà in fretta con lui.

La pace ritornata sembrerà spegnere l’entusiasmo di Kemal. All’improvviso, l’ex di Yildiz deciderà infatti di rinunciare al lavoro di autista e rassegnerà a Halit le sue dimissioni. Un comportamento abbastanza strano, soprattutto perché, soltanto il giorno prima, Kemal avrà comunicato a Ender di essere pronto a stupirla con un grosso colpo di scena.

Per ora possiamo dirvi soltanto che, effettivamente, le enigmatiche parole di Kemal faranno da apripista a qualcosa di sorprendente…