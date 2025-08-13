Fragili 2, miniserie Canale 5: emozioni e rinascite nella nuova stagione!

C’è un luogo, lontano dal rumore della città, dove giovani e anziani imparano a vivere insieme, condividendo sogni, paure e piccole conquiste quotidiane. È il Casale di Fragili, che torna a riaprire le sue porte per due serate evento, mercoledì 13 e giovedì 14 agosto 2025, alle 21,40 su Canale 5. La miniserie firmata da Bruno e Chiara Frustaci per Sunshine Production, capace nella prima stagione di raccontare con leggerezza e profondità l’integrazione tra generazioni, alza ora l’intensità con nuovi intrecci, amori e prove da superare.

Il cuore della storia è ancora una volta la comunità del Casale, microcosmo dove le vite si incrociano in un mosaico di emozioni e fragilità. Nel primo episodio, i ragazzi dell’Arca di Noè affrontano la diffidenza dei vicini, mentre le tensioni personali affiorano una dopo l’altra: Marco cerca di rimettersi in piedi dopo la partenza di Claudia, Renato e Angelica vedono incrinarsi la loro serenità per l’arrivo di Patrizio, padre di Pippo, ed Edoardo deve fare i conti con una madre segnata dall’alcol. Omar ritrova il fratello Adam e il loro rapporto innesca un legame inatteso con Mattia. Intanto Jia lavora ai preparativi delle nozze di Rosa e Gianni, ma il giorno del matrimonio un colpo di scena lascia tutti senza fiato: Rosa non si presenta all’altare.

La seconda serata riprende da qui, con ferite da rimarginare e legami da ricostruire. Rosa e Gianni si interrogano sul loro futuro, Marco si apre a una nuova conoscenza, mentre Renato cade nella trappola di sospetti infondati. Angelica scopre il vero volto di Patrizio e lo allontana dal Casale. Ma la vendetta dell’uomo è pericolosa: un incendio minaccia la vita di tutti. Sarà proprio questa emergenza a trasformarsi in occasione di rinascita, riportando unità tra i residenti e conducendo Rosa, finalmente, al suo “sì”.

Il cast ritrova tre icone della televisione e del cinema italiano – Corinne Cléry, Barbara Bouchet e Massimo Dapporto – affiancate da un ensemble che alterna volti familiari e nuovi ingressi. Un gruppo affiatato che restituisce autenticità ai rapporti e rende il Casale un luogo che lo spettatore sente di conoscere.

Le due puntate saranno disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity, in contemporanea con la messa in onda e on demand. Con questo nuovo capitolo, Fragili ribadisce il suo messaggio più profondo: la fragilità non è un limite, ma un punto di partenza per ritrovare se stessi e gli altri. Seguici su Instagram.