Füsun di If you love scopre il segreto di Leyla! | Anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate di If You Love, Leyla Kökdal (Hafsanur Sancaktutan) dovrà affrontare un nuovo problema: dopo alcune indagini sul suo conto, Füsun Arcalı (Hatice Aslan) scoprirà infatti che è una truffatrice e comincerà a ricattarla affinché le dia delle informazioni sul nipote Ateş Arcalı (Kerem Bürsin)…

If You Love, news: Ateş si dichiara a Leyla

Nonostante un’evidente attrazione per Ateş e l’affetto che comincerà a sentire per i piccoli Ilgaz (Lara Aslan), Aydos (Adin Külçe) e Berit (Arven Ece Yavuz) a cui fa da tata, Leyla continuerà a stare a villa Arcali per portare avanti l’ennesimo piano del capobanda Yakup (Nazmi Kırık). Quest’ultimo, dopo essersi introdotto nella villa come falso domestico insieme a Meryem (Mine Kılıç), Onur (Oğulcan Arman Uslu) e Barış (Durukan Çelikkaya) pretenderà che Leyla si avvicini sentimentalmente a Ateş per coinvolgerlo in un falso matrimonio ed estorcergli così del denaro.

Inizialmente Leyla sarà decisa ad agire così per vendicarsi dell’Arcali, insensibile e “colpevole” di voler mandare i bambini a studiare all’estero una volta che saranno finiti i tre mesi di tempo per risanare l’azienda di moda di famiglia. Poi però la ragazza cambierà pian piano idea quando comincerà ad innamorarsi di Ateş: una situazione che diventerà decisamente ingestibile quando, dopo un tentativo di andare a letto con lei che finirà male, l’Arcali si dichiarerà alla Kökdal e le proporrà di stare insieme…

If You Love, spoiler: Füsun scopre il segreto di Leyla!

Proprio in quel giorno, al termine di approfondite indagini, Füsun scoprirà però che Leyla – attraverso una serie di false identità – ha finto di sposare diversi uomini abbienti e, attraverso l’ausilio di diverse fotografie, capirà che sono coinvolti nei piani truffaldini della ragazza anche Yakup, Meryem, Onur e Barış, ossia i nuovi domestici di Ateş.

Ormai certa del fatto che il nipote sia la nuova vittima designata da Leyla e la sua banda, Füsun andrà dai cinque criminali, ma a sorpresa deciderà di non denunciarli. La donna vorrà infatti utilizzarli per entrare in possesso di informazioni su Ateş ed avere così in mano degli elementi utili per cercare di entrare in possesso della casa di moda degli Arcali, gestita proprio dall’uomo per volere del defunto fratello.

If You Love, trame: il ricatto di Füsun

Entrando nello specifico, possiamo infatti anticiparvi che Füsun darà a Leyla ventiquattr’ore di tempo per decidere se stare dalla sua parte e minaccerà, in caso contrario, di rivelare tutta la verità ad Ateş e di sbatterla in prigione insieme ai suoi quattro complici. Convinta che la Kökdal finirà per accettare, Füsun comincerà così ad assaporare la sua vittoria e svelerà al nipote Umut (Aziz Caner İnan), ovvero il fratello maggiore di Ateş, che ha qualcosa in mano che potrebbe portare loro tantissimi vantaggi.

Le cose andranno però davvero come Füsun si aspetta? In realtà, i sentimenti di Leyla nei confronti di Ateş saranno sempre più sinceri e per la nostra protagonista risulterà davvero difficile "tradire" il bell'imprenditore. Un vero e proprio cortocircuito che, con il susseguirsi degli eventi, creerà diverse situazioni di cui vi parleremo prossimamente…