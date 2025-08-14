If You love a Ferragosto inizia più tardi, anticipazioni 15 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata If you love di venerdì 15 agosto 2025

La puntata del 15 agosto di If you love inizierà in via eccezionale alle 16,15. Aydos dà fuoco alla tenda di Ates per costringerlo a dormire in casa. Dopo un lungo gioco di seduzione, Ates e Leyla decidono di trascorrere la notte insieme, ma la loro intimità viene bruscamente interrotta: Aydos confessa ad Ates di essere innamorata di Leyla, mentre Berit reclama attenzioni. Il giorno successivo, durante un momento di gioco con Leyla, Berit pronuncia alcune parole. La famiglia, entusiasta, cerca invano di farla parlare di nuovo. Per aiutarla, Ates e Leyla decidono di portarla da una psicoterapeuta.

Tra i membri della banda cresce l'insoddisfazione: Onur e Yakup iniziano a perdere la pazienza e non sopportano più l'attesa affinché Leyla porti a termine il suo piano. Altrove, Meryem e Mert si organizzano per cenare insieme. Infine, alla casa di moda, Fusun scopre che Leyla ha partecipato a un matrimonio presso l'hotel di Ates; insospettita, decide di approfondire la questione rivolgendosi al signor Selcuk, il direttore dell'albergo…