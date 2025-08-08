If you love, anticipazioni 11 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata If you love di lunedì 11 agosto 2025

Alla tenuta, Ates decide di montare una tenda da glamping in giardino per conservare gli oggetti e i mobili a cui i bambini sono affezionati senza doverli eliminare dalla casa. Inoltre, restituisce a Leyla il ciondolo con la farfalla che le appartiene. Nel frattempo, Fusun rivela a Ilgaz che liberarsi di Leyla è indispensabile per poi poter eliminare Ates. Leyla, nel tentativo di agire, approfitta dell’assenza momentanea della tata per nascondere Berit e fingere che sia scomparsa.

Poco dopo, Yakup minaccia Leyla: o renderà Ates la sua prossima vittima, oppure tutta la banda finirà in prigione. Intanto, Ates organizza una serata con Bige, ma i piani vengono interrotti quando riceve una telefonata urgente da Ilter, che lo informa della sparizione di Berit. Alla tenuta iniziano freneticamente le ricerche della bambina. Aydost si accorge che Berit è davvero scomparsa dal nascondiglio dove si trovava e comprende la gravità della situazione. In preda al panico, lui e sua sorella confessano tutta la verità a Fusun, che li ammonisce severamente e li implora di non raccontare nulla a nessuno.

Ates prosegue con i cambiamenti nella casa di moda e incarica Bige di prendere il posto di Fusun. Tuttavia, si trova a dover affrontare la questione del licenziamento di Leyla. Quest'ultima, sotto pressione da parte di Yakup, cerca di convincere Ates a riprenderla, ma durante il colloquio perde la calma e fugge via. Poco dopo, Ates scopre che Fusun aveva corrotto l'intero staff e che Berit era stata nascosta dai fratelli con l'aiuto della zia. Di conseguenza, decide di andare da Leyla e reintegrarla immediatamente. La giovane sarebbe propensa a rifiutare, ma Yakup la costringe ad accettare per portare avanti i suoi piani. Nel frattempo, Umut, venuto a sapere delle azioni della zia all'interno della tenuta, prende la decisione di allontanarla definitivamente…