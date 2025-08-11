If you love, anticipazioni 12 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata If you love di martedì 12 agosto 2025

Mentre Ates è sul punto di chiudere un accordo molto importante, viene informato da Bige che i nuovi abiti prodotti non soddisfano le aspettative, obbligando l’azienda a ricominciare tutto da capo. Ates chiede ai responsabili dello showroom di posticipare la firma dell’accordo, ottenendo un margine di quattro giorni. Nel frattempo, Ates finisce accidentalmente nel bagno di Leyla mentre lei sta facendo la doccia, causando un momento di forte imbarazzo per entrambi. L’incidente lo porta a un attacco di panico, e Leyla lo aiuta a calmarsi. Questo episodio genera tensioni tra i due, soprattutto perché Ates decide di non parlarne con nessuno, neanche con lei. Poco dopo, la piccola Berit bagna il letto durante la notte, e poiché non è la prima volta che accade, Ilter organizza una seduta psicologica coinvolgendo anche Ates e Leyla. Intanto, Yakup e il resto della banda criminale si infiltrano nella tenuta fingendosi una famiglia disposta a lavorare come operai.

La famiglia Arcali è in fermento per l’imminente evento serale in cui verrà presentata l’ultima creazione della casa di moda: un elegante vestito verde. Ates vuole che sia Leyla a indossarlo, scatenando diverse reazioni. Bige prova un forte senso di gelosia vedendo la sua rivale al centro dell’attenzione, mentre Umut è affascinato dalla bellezza della donna. La serata si rivela non solo un evento mondano, ma anche un’occasione per discutere di affari. Tuttavia, Ates non riesce a dedicare l’attenzione che vorrebbe a Leyla. Anche Ilgaz e Aydost dovrebbero partecipare alla festa, ma quest’ultima inventa una scusa per restare a casa e prendere parte a un evento completamente diverso. Nonostante ciò, scappare senza attirare l’attenzione degli altri si rivela complicato.

Dopo il loro bacio della sera precedente, Leyla si sveglia piena di gioia e speranze per il futuro, mentre Ates si ritrova con un forte mal di testa e senza alcun ricordo della notte appena trascorsa. La situazione si complica ulteriormente quando il direttore dell’hotel si presenta con una busta contenente il nome falso che Leyla usava quando ha conosciuto Ates. Tuttavia, l’arrivo della notizia dell’arresto di Ilgaz e Baris porta Ates a correre in commissariato. La busta finisce nelle mani di Ilter, che la restituisce ad Ates al ritorno insieme ai ragazzi. Prima che possa aprirla, Leyla finge uno svenimento per fermarlo e viene portata in ospedale. Nel frattempo, la banda presente nella villa tenta invano di recuperare la chiave dello studio chiuso da Ilter, dove è custodita la busta. Intanto, Leyla cerca di confrontarsi con Ates chiedendogli se il suo comportamento distaccato abbia qualcosa a che fare con gli eventi della sera precedente. La sua risposta però è fredda: secondo lui non è accaduto nulla quella notte… Seguici su Instagram.