If you love, anticipazioni 13 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata If you love di mercoledì 13 agosto 2025

La famiglia Arcali riceve un invito per partecipare a un’attività di orienteering nel bosco. Secondo le disposizioni del defunto Vahit, tutti i fratelli devono obbligatoriamente prenderne parte. Una volta sul posto, Leyla propone di aggiungere un pizzico di competizione al gioco, formando due squadre: lei e Umut da una parte, e Ates, Aydos e Ilgaz dall’altra. Durante il percorso, Ates e Leyla si ritrovano soli a contendersi l’ultima bandierina. In quel momento, Ates ricorda il bacio avvenuto in piscina. Dopo la vittoria, Ates riflette su quanto la sua vita sia cambiata e, preso dal panico, contatta Bige per chiedere di trovare un buon collegio all’estero dove mandare i suoi fratellastri, così da poter tornare alla sua vecchia vita. Leyla assiste alla telefonata e, turbata, pretende spiegazioni. Ates le risponde chiaramente che non vuole nessun legame, né con i bambini né con lei. Infuriata, Leyla decide di vendicarsi mettendo in atto il piano di Yakup.

Leyla è ormai disillusa e determinata ad aderire al piano ideato da Yakup. Nel frattempo, in azienda, Bige scopre che il loro fornitore non è in grado di evadere l’ordine di tessuti richiesti. Di fronte a questa difficoltà, Bige e Ates valutano la possibilità di partire per l’Italia alla ricerca di un nuovo fornitore. Proprio in quel momento, Leyla arriva in azienda con la scusa di consegnare la borsa ad Ates per il viaggio e, sentendo parlare della necessità di trovare tessuti di pura seta, si offre di aiutare grazie ai suoi contatti con venditori del settore. Ates accetta l’offerta ma le concede solo tre ore di tempo per risolvere il problema. Dopo varie perlustrazioni, riescono a individuare il negozio perfetto e concludere l’affare. Nella stessa zona però si trova Hasan, che continua a cercare disperatamente quella che ritiene essere ancora sua moglie. Vedendo Leyla salire sull’auto di Ates, Hasan scatta una foto della targa.

Hasan riesce a rintracciare Leyla nella tenuta. Per giustificare la sua presenza lì, Leyla inventa una storia secondo cui suo padre avrebbe contratto un debito con la famiglia Arcali, obbligandola a lavorare per loro al fine di ripagarlo. Nel frattempo, Ilter incarica Yakup di acquistare un violino a Galata per Ilgaz, che deve partecipare a una festa di compleanno. Tuttavia, tra i due nasce un equivoco che sfocia in una discussione animata. Leyla informa Yakup e gli altri che Hasan l’ha trovata; questo li spinge ad accelerare i tempi per mettere in atto la solita truffa: far innamorare Ates di Leyla, convincerlo a sposarla e derubarlo. Il piano viene suddiviso in cinque fasi ben organizzate.

Intanto Ilgaz si prepara per la festa, ma non può andarci senza Ates, che però si rifiuta categoricamente di accompagnarla. Ne scaturisce un acceso diverbio che culmina con Ilgaz e gli altri bambini in fuga dalla tenuta per andare da Umut. Ad accompagnarli c'è anche Leyla, che non se la sente di lasciarli soli. Come conseguenza Ates decide di organizzare una festa nella tenuta…