If you love, anticipazioni 14 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata If you love di giovedì 14 agosto 2025

La banda di Yakup e la famiglia di Hasan si ritrovano alla sontuosa festa organizzata nella villa di Ates. Hasan è determinato a trovare Leyla, portando con sé una considerevole somma di denaro, intenzionato a usarla per saldare il presunto debito della falsa famiglia di quella che crede essere sua “moglie”. Nel frattempo, i genitori di Hasan sono anch’essi alla ricerca del figlio. Quando si imbattono in Yakup e il resto della banda, reclamano ciò che li è stato sottratto: oro e denaro. Yakup rassicura i genitori furiosi, garantendo che riceveranno indietro tutto entro due giorni al massimo. Tuttavia, il metodo che Yakup ha in mente per ottenere quei soldi è tutt’altro che legale.

I fratellastri di Ates — tre giovani appena trasferiti nella casa di Umut — cercano di ambientarsi alla nuova vita. Le cose, però, non scorrono affatto in modo tranquillo: lo spazio nella casa è limitato e le rigide regole imposte da Umut non incontrano il favore dei nuovi arrivati. Tra loro, Ilgaz pensa esclusivamente alla festa a cui deve partecipare nel pomeriggio, mentre Leyla tenta di sfruttare ogni occasione a suo vantaggio.

Ates rientra a casa con Ilgaz e lì trova Fusun e Umut pronti a portare via i ragazzi. Ciononostante, è proprio Ilgaz a respingere la proposta dello zio: vuole restare nella loro abitazione insieme ad Ates. Dopo aver trascorso una notte sotto le stelle nel giardino della villa in compagnia di Leyla, Aydost e Berit, Ates viene svegliato al mattino da Ilter, che lo informa di un furto avvenuto durante la festa. Si tratta dell’abito appartenuto a sua madre, un oggetto per lui dal grande valore affettivo. Nonostante gli sforzi di Ilter, Bige e della polizia locale, il vestito sembra svanito nel nulla.

La svolta arriva grazie a Leyla: scopre che il colpevole del furto è Yakup. Lui nega con ostinazione, ma Leyla lo mette alle strette minacciando di abbandonare il loro piano per truffare Ates. Costretto, Yakup confessa e rivela a chi ha venduto l'abito. Incredibilmente, Leyla riesce a recuperarlo, restituendo ad Ates un oggetto che rappresenta per lui un legame profondo con il passato…