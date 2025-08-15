If you love, anticipazioni 18 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata If you love di lunedì 18 agosto 2025

La psicologa di Berit informa Ates e Leyla che la bambina sta vivendo un certo disagio a causa del loro rapporto e suggerisce di chiarire la situazione, coinvolgendola in attività ricreative che includano tutta la famiglia. Seguendo il consiglio, Leyla organizza una giornata al parco divertimenti, ma l’atmosfera cambia all’improvviso con l’arrivo di Umut, avvisato da Fusun. Proprio in quel momento, Berit riesce finalmente a parlare! Una volta rientrati a casa, Ates riceve una chiamata da Bige, che, spaventata dall’intrusione di un ladro nella sua abitazione, chiede la sua compagnia per non restare sola.

Fusun si presenta alla tenuta portando con sé la foto che ritrae il matrimonio tra Leyla e Hasan. Furiosa, pretende spiegazioni, e Leyla le racconta la stessa versione condivisa con Ates. Tuttavia, Fusun non sembra del tutto convinta. Intanto, Meryem e Mert escono insieme per la loro prima serata e la donna attira l'attenzione nel ristorante di lusso che aveva scelto con entusiasmo…