If you love, anticipazioni 19 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata If you love di martedì 19 agosto 2025

Leyla e Meryem sono sempre più in ansia e preoccupate per le crescenti sospetti di Fusun, che ha iniziato a ficcanasare nelle loro vite. Temevano che potesse scoprire i loro segreti. Nel frattempo, Bige tenta di instaurare una maggiore vicinanza con Ates, ma quest’ultimo la respinge chiaramente dichiarando che la considera solo un’amica. Berit, ormai tornata a parlare, si aggira per casa rivelando apertamente che Ates e Leyla si amano, causando grande imbarazzo tra i due. Fusun, furiosa per la decisione di Ates di far diventare Leyla il volto principale del loro brand di moda, continua a cospirare. Onur cerca di convincere Leyla a fuggire lontano da Yakup e a ricominciare una nuova vita, ma lei, avendo perso il cuore per Ates, rifiuta l’idea. Intanto, Ates e Leyla si incontrano con un imprenditore straniero con cui hanno stretto un accordo e decidono di mostrargli le bellezze di Istanbul. Successivamente, Fusun scopre che Leyla nasconde un passato da truffatrice.

La relazione tra i ragazzi e Ates rimane tesa: in particolare, l'uomo si scontra con Ilgaz, una tipica adolescente ribelle che sembra essere costantemente nei guai. D'altra parte, il rapporto tra Leyla e il suo datore di lavoro diventa sempre più profondo; tuttavia, sembra che solo la piccola Berit se ne sia davvero resa conto. Ates organizza addirittura una romantica cena a sorpresa per confessare a Leyla il suo desiderio di costruire una relazione con lei. Anche Leyla ricambia i sentimenti di Ates, ma soffre perché non può essere completamente onesta con lui. La situazione si aggrava ancor di più quando Fusun riesce a raccogliere prove incriminanti e decide di ricattare Yakup e il suo gruppo, cercando di vincere la causa contro suo nipote e ottenere il controllo dell'azienda di famiglia. Tra le sue richieste c'è il coinvolgimento di Leyla: Fusun pretende che sia proprio quest'ultima a raccogliere ulteriori prove contro Ates, alimentando intrighi e tensioni…