If you love, anticipazioni 20 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata If you love di mercoledì 20 agosto 2025

Bige, dopo la delusione subita con Ates, sembra nutrire un interesse crescente per Umut, che, dal canto suo, non appare contrario. Nel frattempo, Ates e Leyla faticano a contenere l’attrazione reciproca e a trattenersi dal baciarsi davanti agli altri, sforzandosi di rispettare la decisione di mantenere la loro relazione segreta, almeno per il momento. I due trascorrono una giornata insieme dopo aver tifato, insieme a tutti gli altri, per Aydos alla partita di basket. Durante questa occasione, Ates cerca di approfondire la conoscenza con Leyla, ma lei risponde in modo piuttosto evasivo. Intanto, in azienda, fervono i preparativi per la sfilata che si terrà il giorno seguente in memoria della madre di Ates. Fu proprio in questo frangente che Fusun scopre che Hanzade sarà membro della giuria dell’evento. Infuriata dalla notizia, affronta Ates in uno scontro acceso e, successivamente, decide di esercitare pressioni su Leyla affinché accetti la sua proposta.

Nel mentre, Mert e Meryem flirtano nella tenuta: lei, con il pretesto di volergli stare vicino, lo convince a chiedere ad Ates di sostituirlo come autista in azienda con Baris. Pressata dalle minacce di Fusun, Leyla alla fine cede e accetta la proposta della donna. Fusun le chiede allora di sottrarre alcuni documenti che attestino l’intenzione di Ates di iscrivere i suoi fratelli a un collegio all’estero. Inizialmente riluttante, Leyla finisce per accettare l’incarico e ruba i moduli di iscrizione. Tuttavia, quando scopre che Ates non li ha firmati, cambia idea e decide di fare marcia indietro.

Nel frattempo, arriva una svolta importante: l'uomo per cui Leyla sta pagando le cure ospedaliere riprende conoscenza. Con l'appoggio di Onur, la ragazza si precipita in ospedale, scoprendo però che l'uomo non è ancora in grado di parlare. Tornando alla tenuta al mattino insieme a Onur, Leyla trova Ates ad aspettarla: deluso per aver trascorso la notte da solo e pieno di dubbi sui segreti che stanno emergendo tra loro, le confessa di non voler continuare una relazione basata su bugie e silenzi. Nel frattempo, Yakup sceglie di inviare a Fusun alcuni video che dimostrano come la casa di Ates sia inadatta per ospitare dei bambini. Quest'azione porta a un confronto duro tra lui e Leyla, rendendo i loro rapporti sempre più complicati e carichi di tensione…