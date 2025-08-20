If you love, anticipazioni 21 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata If you love di giovedì 21 agosto 2025

Nella scuola di moda fervono i preparativi per una serata speciale dedicata alla madre di Ates. Leyla approfitta di un pretesto per avvicinarsi a lui e, al termine dell’evento, Ates la presenta ai giornalisti come sua compagna, ufficializzando la loro relazione. Intanto, Yakup, irritato dai continui atti di insubordinazione di Onur, decide di denunciarlo. L’arresto di Onur genera una forte tensione all’interno della banda, culminando con la confessione di Leyla: si è innamorata di Ates. A causa di ciò, il piano per truffarlo viene definitivamente abbandonato. Tuttavia, il problema legato a Fusun resta ancora irrisolto: la banda deve trovare un modo per neutralizzare le sue minacce.

Leyla ormai si è integrata nella famiglia, ma Ilgaz fatica ad accettare la sua presenza. Baris cerca di parlare con lei per farle cambiare prospettiva. Nel frattempo, Ilter pubblica un annuncio per trovare un nuovo addetto alla sicurezza della villa. Moltissimi candidati si presentano e, insieme a Yakup, Ilter organizza una selezione direttamente nei giardini della tenuta. Leyla decide poi di far visita a Onur in prigione e ne discute con Meryem, che le rimprovera il fatto di preoccuparsi per lui solo ora, quando forse è già troppo tardi. Dopo un breve confronto, le due amiche si riappacificano e Meryem offre dei soldi a Leyla da consegnare a Onur.

Intanto, Bige continua a soffrire per i sentimenti irrisolti che prova nei confronti di Ates. In un gesto altruista, i bambini decidono di donare vestiti e oggetti inutilizzati a un orfanotrofio, provocando un momento di grande commozione sia per Leyla che per Meryem. Infine, Leyla chiede ad Ates di accompagnarla alle Isole dei Principi, dando inizio a una nuova esperienza insieme…