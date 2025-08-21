If you love, anticipazioni 22 agosto 2025

Anticipazioni e trama puntata If you love di venerdì 22 agosto 2025

Nella tenuta, le coppie stanno vivendo un momento di grande intensità emotiva: Ates e Leyla si concedono una romantica passeggiata sulla suggestiva collina degli amanti, mentre Meryem e Mert, pur se impegnati a tenere nascosta la loro relazione, si dichiarano reciprocamente i propri sentimenti. Intanto, Aydos riscopre il piacere di innamorarsi e torna a perdersi nei suoi sogni ad occhi aperti. In un clima famigliare più spensierato, Ilgaz e Berit coinvolgono il fratello in un’iniziativa particolare, decidendo di preparare la cena ispirandosi alle ricette preferite della mamma. Tuttavia, il risultato culinario si rivela un disastro completo: nessuno riesce a mangiare nulla di ciò che è stato servito. Per salvare la serata, Ates ordina pizza per tutti. La tranquillità sembra ristabilita, ma per Berit ci saranno sviluppi inattesi, mentre Fusun cercherà di sfruttare la situazione per screditare il nipote con l’obiettivo di ottenere il controllo dell’azienda.

Nel frattempo, Ates scopre dai video di sorveglianza che Leyla ha recuperato e restituito il vestito rubato appartenuto a sua madre. Questa scoperta lo turba profondamente: diventa chiuso e distante, mentre Leyla lo aspetta a casa con i ragazzi per guardare insieme il documentario realizzato da Aydos sul tema dell’amore, costruito con interviste ai membri della famiglia. Nonostante l’atmosfera familiare, Ates sorprende Leyla quella sera invitandola nel suo hotel per farle la proposta di matrimonio. Parallelamente, Mert chiede a Ilter un ulteriore anticipo di denaro, confessando che intende usarlo per acquistare un anello di fidanzamento per Meryem. L’inaspettata risposta di Ilter lascia Mert senza parole: Meryem sarebbe già sposata. Sconvolto e distrutto dalla notizia, Mert affronta Meryem in cerca di spiegazioni, ma lei non riesce a dirgli tutta la verità, legata alla complessa truffa di cui è parte.

Anche altri rapporti nella tenuta sembrano evolversi lentamente. Ilgaz e Baris appaiono sempre più vicini, al pari di Umut e Bige. Quest'ultima, delusa e arrabbiata dopo esser stata respinta da Ates, sembra spostare le sue attenzioni verso il fratello, aprendo nuovi scenari inattesi nelle dinamiche familiari…